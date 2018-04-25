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Общество

«Вахта памяти — 2018» открылась в Псковской области

25 апреля в Псковской области открылась «Вахта памяти — 2018», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В этом году местом проведения поисковой операции стала территория возле озера Рапно в Пустошкинском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли бои с фашистско-немецкими захватчиками. Здесь сражалась 3-я ударная армия, в ее состав входила знаменитая 150-я стрелковая Идрицкая дивизия, знамя которой было водружено над Рейхстагом.

«В «Вахте памяти — 2018» принимают участие более 200 поисковиков из разных уголков России и Казахстана. Ожидаем отряд из Белоруссии. Многие берут отпуска на работе и приезжают семьями», — отметил председатель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков.

Он также добавил, что цель «Вахты памяти» — проведение экспедиций по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Завершится мероприятие 8 мая.

Напомним, в прошлом году поисковики работали в Локнянском районе. Они подняли останки 105 бойцов, павших на полях сражений.

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