Юлия Белобородова: Туризм - мощный инструмент воспитания подрастающего поколения

18:22, 25 апреля 2018, ПАИ

«Туризм — это мощный инструмент воспитания подрастающего поколения», - заявила первый заместитель председателя Государственного комитета по культуре Юлия Белобородова на пресс-конференции в ТАСС по вопросам развития паломнического туризма, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Юлия Белобородова рассказала, что в 2016 году в рамках образовательно-туристической программы «Моя Россия» по маршруту «Псков. Духовные истоки» регион посетили 600 школьников из Центрального федерального округа. «Помимо посещения основных объектов религиозного туризма региона — Пскова, Изборска и Печор — в программу были включены мастер-классы по иконописанию в Свято-Тихоновской православной гимназии, которые получили восторженные отзывы школьников», - сообщила первый заместитель председателя Госкомитета по культуре.

По ее мнению, туризм является импульсом для восстановления объектов религиозного туризма и создания вокруг него современной туристской инфраструктуры. «Примерами в Псковской области являются Свято-УспенскийПсково-Печерский и Спасо-Елеазаровский монастыри с крупными паломническими центрами, Изборск, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, а также Талабские острова: в прошлом году на острове Залита начал работу ресторан, а в ближайшее время откроется первая на островах гостиница «Тихая гавань», - рассказала Юлия Белобородова.

Добавим, что участниками пресс-конференции ИА «ТАСС» также стали академик РАН, член президиума Ученого совета Русского Географического общества Владислав Румянцев, действительный член Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенев, заведующий иконописным отделением Института имени И. Е. Репина Российской академии художеств, настоятель Петропавловского собора Архимандрит Александр (Федоров) и архитектор Санкт-Петербургской метрополии Русской православной церкви Дмитрий Борунов.