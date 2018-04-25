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Общество

Родительских прав лишены отец и мать в Псковском районе

Вступило в законную силу решение суда первой инстанции о лишении родительских прав семейную пару из Псковского района, которая уклонялась от воспитания своей несовершеннолетней дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебных заседаний установлено, что мать и отец жизнью и здоровьем своей несовершеннолетней дочери не интересовались. Мать девочки состоит на учете у врача нарколога, в судебные заседания не являлась. Отец несовершеннолетней дочери устранился от воспитания, участия в жизни не принимал. Кроме того, на протяжении длительного времени родители без уважительных причин отказывались забирать своего ребенка из организации социального обслуживания. Более того, за весь период нахождения девочки в центре мать и отец ни разу не навестили своего ребенка. Звонки от указанных лиц в учреждение не поступили вообще.

По результатам рассмотрения гражданского дела участвующий в рассмотрении дела прокурор поддержал требования истца, посчитав их обоснованными и заявленными в интересах несовершеннолетнего ребенка.

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