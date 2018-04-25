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Общество

На два года в тюрьму отправился пскович за хранение нескольких пистолетов

В Псковском районе мужчина получил два года тюрьмы за хранение пистолетов ТТ, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

С 2010 по 2017 год 40-летний мужчина хранил у себя дома несколько пистолетов, боеприпасы к ним, а также взрывчатые вещества. В интернете он познакомился с мужчиной из Хабаровского края, с которым договорился о продаже находящихся у него оружия и боеприпасов. Однако в январе 2017 года псковича задержали в поезде «Москва-Владивосток». Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Приговором Псковского районного суда он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, покушение на сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, покушение на сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ).

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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