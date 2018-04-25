Условный срок получил житель Бежаницкого района за грабёж

18:11, 25 апреля 2018, ПАИ

Житель Бежаницкого района за грабёж получил условное наказание с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

В суде установлено, что обвиняемый 20 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в посёлке Красный Луч Бежаницкого района, решив украсть деньги, осознавая при этом, что его действия очевидны для проживающих в квартире лиц, открыто похитил 15 000 рублей. Мужчина скрылся с места преступления.

Приговором Бежаницкого районного суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, но учитывая смягчающие обстоятельства, а также, что он в полном объеме признал вину в совершении преступления, возместил причиненный ущерб, активно способствовал раскрытию и расследованию совершенного преступления, на основании статьи 73 УК РФ определил осужденному более мягкое наказание.

Приговор суда не вступил в законную силу.