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Четыре с половиной года тюрьмы получил пскович за серию краж

25-летний житель Псковского района проведет следующие 4 года 6 месяцев в колонии особого режима за серию краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что в период с июня по октябрь 2017 года молодой человек через окна проникал в дачные дома, в которых редко появляются владельцы, и похищал личные вещи хозяев и продукты. В основном кражи были совершены в СНТ «Пристань-1» и СНТ «Пристань-2».

Приговором Псковского районного суда молодой человек признан виновным в совершении 7 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущество с незаконным проникновением в жилое помещение), 2 преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ, 1 преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ.

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