В Пскове ищут очевидцев ДТП, в результате которого пострадала девушка

19:29, 25 апреля 2018, ПАИ

В Пскове водитель, личность которого установить не удалось, сбил пешехода.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло утром 25 апреля. Из травмпукта Пскова поступило сообщение о том, что сюда за медицинской помощью обратилась гражданка, 1992 года рождения, пострадавшая в результате ДТП.

Установлено, что в областном центре 25 апреля в 8 часов 45 минут на улице М.Горького у дома №27 неизвестный водитель на неустановленной автомашине (предположительно, иномарка темно-коричневого цвета) совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.

В этой связи всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.