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Общество

Жителям Великих Лук рассказали о пожарной безопасности

25 апреля в рамках проведения сезонной профилактической операции «Лето» сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки провели профилактический рейд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе  ГУ МЧС России по Псковской области, рейд прошел в Великих Луках в районе улиц Колхозной, Мурманской, Космонавтов, Пестеля.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, проведены инструктажи и профилактические беседы в области пожарной безопасности, распространены памятки и листовки на противопожарную тематику.

Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями. Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед гражданам разъяснена необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель).

Также гражданам разъяснены требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам, отопительной печи жилого дома.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории города, основными причинами пожаров и гибели людей.

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