Где псковские дети проводят свой досуг, спросили немецкие школьники у главы города

20:12, 25 апреля 2018, ПАИ

25 апреля глава города Пскова Иван Цецерский встретился с учащимися и преподавателями Реальной школы Нойс-Хольцхайм из породнённого города Нойса (Германия), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

На встрече также присутствовали директор Реальной школы Нойс-Хольцхайм Вольфганг Шпангенбергер, председатель Общества содействия развитию связей между породнёнными городами Нойс и Псков Бернхард Штёкер и член Общества содействия развитию связей между породнёнными городами Нойс и Псков Карола Штёкер.

В ходе встречи школьники поинтересовались у главы Пскова о том, что означает флаг Пскова, где псковские дети проводят свой досуг, а также задали вопросы об истории города и знаменитых псковичах.

Иван Цецерский подробно ответил на все вопросы и, в свою очередь, попросил поделиться впечатлениями от посещения Пскова. Школьники особо отметили красоту города и дружелюбие его жителей.

Интерес у немецких школьников вызвали Ганзейские дни, которые пройдут в Пскове в 2019 году, а в Нойсе в 2022 году. Иван Цецерский рассказал гостям о планируемых в рамках фестиваля мероприятиях и пригласил ребят принять в них участие.

В завершении встречи гости получили памятные сувениры.

Напомним, обмен между Реальной школой Нойс-Хольцхайм города Нойса и школой № 26 МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» города Пскова начался в феврале 2016 года с визита псковских учащихся в город Нойс. Ответный визит состоялся в апреле 2016 года.