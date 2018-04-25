6
20:24
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
09:16
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
22:36
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
16:04
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
11:14
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
09:16
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
Еще новости
Происшествия

Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»

Прокурором Пскова подано в городской суд исковое заявление с требованиями о запрете эксплуатировать здание ТРК «Акваполис» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Как пояснили в надзорном ведомстве, прокуратурой Псковской области с привлечением территориальных органов ГУ МЧС России по Псковской области была проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей на территории Псковской области. В ее ходе было установлено, что торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» функционирует с нарушениями требований пожарной безопасности.

Так, в здании торгового развлекательного комплекса выявлены неисправности системы пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения. Также установлено, что количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Согласно заключению специалистов и экспертов судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория» по Псковской области выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни.

В ходе проверки было охвачено в общей сложности 180 объектов с массовым пребыванием людей. По ее результатам в деятельности хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления выявлено 1432 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 109 представлений, в территориальные отделы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области направлено 112 материалов проверок для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Реальное устранение всех выявленных нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры региона.

Версия для печати
Комментарии: 6 Обсудить >>>

Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
25 апреля 2018
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис» 6
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
21 апреля 2018
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
19 апреля 2018
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
17 апреля 2018
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
16 апреля 2018
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области

Идет загрузка...