Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»

20:24, 25 апреля 2018, ПАИ

Прокурором Пскова подано в городской суд исковое заявление с требованиями о запрете эксплуатировать здание ТРК «Акваполис» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Как пояснили в надзорном ведомстве, прокуратурой Псковской области с привлечением территориальных органов ГУ МЧС России по Псковской области была проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей на территории Псковской области. В ее ходе было установлено, что торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» функционирует с нарушениями требований пожарной безопасности.

Так, в здании торгового развлекательного комплекса выявлены неисправности системы пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения. Также установлено, что количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Согласно заключению специалистов и экспертов судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория» по Псковской области выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни.

В ходе проверки было охвачено в общей сложности 180 объектов с массовым пребыванием людей. По ее результатам в деятельности хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления выявлено 1432 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 109 представлений, в территориальные отделы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области направлено 112 материалов проверок для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Реальное устранение всех выявленных нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры региона.