Международный турнир по боксу «Малиновый звон» стартовал в Пскове

20:39, 25 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 25 апреля, в Пскове в областном Центре единоборств в 36-й раз стартовал Международный турнир по боксу «Малиновый звон». В этом году соревнования посвящены памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, мастера спорта СССР Евгения Лазебного, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

В турнире приняли участие 118 боксёров разных возрастных и весовых категорий, представляющих спортивные клубы Псковской области, регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья - Санкт-Петербурга, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии.

В качестве почётных гостей на торжественной церемонии присутствовали вдова и сын Евгения Лазебного.

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов поприветствовал участников соревнований: «Бокс повышает самооценку, укрепляет самодисциплину, улучшает самочувствие, учит физической и духовной смелости и воспитывает стойкость. Кроме того, это великолепная психологическая разрядка после изматывающих трудовых и будней». Денис Иванов поблагодарил тренеров за большой вклад в развитие данного вида спорта, пожелал спортсменам победы и меньше травм и вручил Почетные грамоты главы Пскова руководителям псковских спортивных учреждений по боксу.

Добавим, организаторами соревнований являются Псковская областная Федерация бокса, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту.

Отметим, соревнования продлятся до 28 апреля. Победители в категории «Юниоры» и «Взрослые» получат разряд КМС.