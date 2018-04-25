Поучаствовать в акции «На работу на велосипеде» призывают жителей Псковской области

21:08, 25 апреля 2018, ПАИ

Жителей Псковской области призывают присоединиться к Всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет 18 мая при поддержке министерства транспорта РФ. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте муниципалитета.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», партнёры акции предоставляют участникам скидки и бонусы.

Основная цель акции «На работу на велосипеде» — показать, что велосипед — это эффективное средство передвижения, это также отличный способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

Каждый участник акции, кто поедет на велосипеде до места работы или учебы, сможет воспользоваться скидками и бонусами от партнеров, а также сможет принять участие в конкурсах, список которых можно посмотреть на сайте акции www.bike2work.ru.