Клуб года выбирали в Псковском районе по итогам областного смотра-конкурса

21:56, 25 апреля 2018, ПАИ

24 апреля в камерном зале Центра народного творчества в Пскове состоялся круглый стол «Территория творчества», на котором подводились итоги Областного смотра-конкурса «Клуб года», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.

Итоги деятельности КДУ подвели по трем номинациям:

• Городские и районные Дома и центры культуры.

• Сельские Дома культуры и клубы.

• Лучшая организация работы среди комнат ремесел и уголков крестьянского быта учреждений клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры.

Псковский район представил Нееловский культурно-досуговый центр во второй номинации. 15 районов Псковской области представили презентацию деятельности работы за год.

Итоги Областного смотра-конкурса подведет жюри в ближайшее время. Основная цель — совершенствование деятельности учреждений культуры клубного типа, роста их престижа как центров культурно-досуговой работы, самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры.