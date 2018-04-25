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Общество

Клуб года выбирали в Псковском районе по итогам областного смотра-конкурса

24 апреля  в камерном зале Центра народного творчества в Пскове состоялся круглый стол «Территория творчества», на котором подводились итоги Областного смотра-конкурса «Клуб года», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.

Итоги деятельности КДУ подвели по трем номинациям:

• Городские и районные Дома и центры культуры.
• Сельские Дома культуры и клубы.
• Лучшая организация работы среди комнат ремесел и уголков крестьянского быта учреждений клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры.

Псковский район представил Нееловский культурно-досуговый центр во второй номинации. 15 районов Псковской области представили  презентацию деятельности работы за год. 

Итоги Областного смотра-конкурса подведет жюри в ближайшее время. Основная цель —  совершенствование деятельности учреждений культуры клубного типа, роста их престижа как центров культурно-досуговой работы, самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры.

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