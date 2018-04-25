Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ

22:01, 25 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в среду, 25 апреля, находится в рабочей поездке в Москве. В рамках визита он принял участие в селекторном совещании под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Хлопонина по вопросу прохождения пожароопасного сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Псковская область входит в число регионов России с высокой готовностью к пожароопасному сезону и спокойной лесопожарной обстановкой. Утверждены планы тушения лесных пожаров, усилено межведомственное взаимодействие, завершена подготовка специализированной техники и усилена профилактическая агитационная работа с населением», — рассказал по итогам совещания Михаил Ведерников.

Пожароопасный сезон начался 28 марта, и в целом ситуация в регионе стабильная, подчеркнул руководитель области. Зафиксировано 12 лесных пожаров общей площадью порядка 14 га. Все пожары ликвидированы в течение суток. Ущерба лесному хозяйству, объектам инфраструктуры и имуществу граждан не допущено. Основной причиной пожаров по-прежнему остаются неконтролируемые палы травы. Эту тему врио губернатора поднимет на одном из запланированных на этой неделе совещаний.

После ВКС состоялась рабочая встреча, в рамках которой Михаил Ведерников и Александр Хлопонин обсудили ряд вопросов, в их числе — переход Псковской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Руководитель региона доложил, что в прошлом году полигон ТКО, который принимал отходы Пскова и Псковского района, был закрыт в связи с отработанным ресурсом. В качестве временной меры потоки мусора были перераспределены на действующий полигон в Порховском районе, что вызвало обеспокоенность местных жителей. По их мнению, не соблюдаются экологические требования и превышаются объемы ввозимого мусора.

Михаил Ведерников сообщил Александру Хлопонину, что поддержал предложение порховичей еще раз проверить законность использования полигона, соблюдение всех экологических норм и объемов мусора и обратился к вице-премьеру с просьбой направить в Порхов комиссию с участием представителей федеральных контрольных структур. Александр Хлопонин откликнулся на просьбу и взял вопрос в проработку.

Участники встречи также обсудили успешные российские практики по отбору региональных операторов, которые берут на себя организацию раздельного сбора мусора и переработку, создание предприятий по его вовлечению во вторичный оборот и автоматизированной информационной системы контроля перемещения мусора. По поручению врио Главы региона в ближайшее время с регионами, где реализуются успешные практики, будет налажен контакт.

Также врио губернатора проинформировал зампредседателя Правительства РФ о том, что Псковская область планирует подать заявку на участие в федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015–2020 годы)». Федеральные средства будут направлены на ликвидацию устаревших пестицидов. Михаил Ведерников попросил Александра Хлопонина поддержать Псковскую область в этом вопросе. Вице-премьер выразил готовность оказать региону необходимое содействие.