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Политика

Amazon не захотел помогать Роскомнадзору блокировать Telegram по политическим причинам

Контакты Роскомнадзора с Amazon по ситуации, связанной с блокировкой мессенджера Telegram, пока не привели к положительным результатам. Как пишут «Ведомости», об этом говорится в сообщении ведомства. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин считает, что причины такого состояния дел - политические.

«Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram ip-адресов для работы мессенджера в России в нарушение решения суда», - поясняется в сообщении. На данный момент «взаимодействие с Google становится более конструктивным, начат предметный диалог», уточнили в ведомстве.

25 апреля Роскомнадзор совместно с РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) провел встречу с представителями IT-бизнеса по вопросам, связанным с исполнением решения суда о блоикровке Telegram.

«Обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования Telegram в России возложена не только на Роскомнадзор, но на иные лица, в том числе хостинг-провайдеров», - говорится в сообщении.

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