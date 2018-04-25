29 апреля в Великих Луках изменится схема движения автобусов

22:13, 25 апреля 2018, ПАИ

Схема движения автобусов в Великих Луках изменят 29 апреля. Как сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук, это связано с проведением универсальной ярмарки «Весна-2018».

С 06.00 до 17.00 часов вносятся изменения в путь следования автобусов по следующим маршрутам:

– автобусы №3 «Магистральный – ЖБК» и № 115 «Булынино – ул. Дружбы – Мебельный комбинат» проследуют в направлении поселка Магистральный и поселка Булынино по проспекту Октябрьскому без заезда на остановку «Драмтеатр» и ул. Некрасова, и в обратном направлении по ул. К. Либкнехта, ул. Пионерской с выездом на проспект Ленина – остановка «Драмтеатр».

– рейсы автобусов №126 «Великие Луки – Максимиха – Дерганово», на с/о Вскувица — с/о Ленок будут выполнены через проспект Октябрьский (без заезда на остановку «Драмтеатр» и площадь Ленина.