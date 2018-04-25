0
22:01
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
21:48
Многодетным семьям Псковской области упростили порядок получения мер соцподдержки после многочисленных обращений
20:12
Где псковские дети проводят свой досуг, спросили немецкие школьники у главы города
18:22
Юлия Белобородова: Туризм - мощный инструмент воспитания подрастающего поколения
17:45
Конкурсантки «Мисс Супер-фитнес 2018» приняли участие в фотосессии в кафе «Окинава»
16:58
200 млн будут выделены на газификацию Псковской области по итогам встречи Михаила Ведерникова и Алексея Миллера
16:16
Участницы «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс «Рациональный гардероб»
Еще новости
Общество

Немецкие ученые считают, что мусор может убить четверть морских животных

Немецкие ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера заявили об увеличении микрочастиц пластика до нескольких миллионов на один кубометр льда - это в тысячу раз больше того, что показали прежние измерения в 2014 году. Об этом пишет «Российская газета».

Как пояснили ученые, объем пластика в Арктике удалось оценить с помощью Фурье-спектроскопии. Таким образом специалисты впервые составили «карту» концентрации пластиковых микрочастиц в Арктике, передает Nature Communications.

Исследователи выяснили, что концентрация пластиковых микрочастиц в разных участках составляет от 1 до 12 миллионов штук на кубический метр, что в целом представляет собой значительных размеров «хранилище» для пластика, который вместе с таянием льда станет мощным источником загрязнения океана.

Особая угроза связана с тем, что опасный природный загрязнитель может встраиваться в пищевые цепи морских экосистем. Так, около 25% морских животных и растений могут исчезнуть из-за отходов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
25 апреля 2018
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
Многодетным семьям Псковской области упростили порядок получения мер соцподдержки после многочисленных обращений
25 апреля 2018
Многодетным семьям Псковской области упростили порядок получения мер соцподдержки после многочисленных обращений
Где псковские дети проводят свой досуг, спросили немецкие школьники у главы города
25 апреля 2018
Где псковские дети проводят свой досуг, спросили немецкие школьники у главы города
Юлия Белобородова: Туризм - мощный инструмент воспитания подрастающего поколения
25 апреля 2018
Юлия Белобородова: Туризм - мощный инструмент воспитания подрастающего поколения
Конкурсантки «Мисс Супер-фитнес 2018» приняли участие в фотосессии в кафе «Окинава»
25 апреля 2018
Конкурсантки «Мисс Супер-фитнес 2018» приняли участие в фотосессии в кафе «Окинава» 1
200 млн будут выделены на газификацию Псковской области по итогам встречи Михаила Ведерникова и Алексея Миллера
25 апреля 2018
200 млн будут выделены на газификацию Псковской области по итогам встречи Михаила Ведерникова и Алексея Миллера 2
Участницы «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс «Рациональный гардероб»
25 апреля 2018
Участницы «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс «Рациональный гардероб» 1
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
25 апреля 2018
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества 1

Идет загрузка...