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Общество

Рекордсмен книги Гиннеса провел для осужденных псковской исправительной колонии мастер-класс по гиревому спорту

Рекордсмен книги Гиннеса  Алексей Конорейкин провел для осужденных псковской исправительной колонии мастер-класс по гиревому спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие наиболее сильные и подготовленные осужденные, а также те, кто просто решил проверить свои силы. Согласно регламенту соревнований участникам было необходимо выполнить рывок с  гирей весом 16 килограмм на максимальное количество повторений.

Перед началом соревнований мастер спорта международного класса провел мастер-класс, показав различные приемы и технику выполнения упражнений с гирями, а также напомнил меры безопасности и рассказал о наиболее частых ошибках, которые допускают спортсмены. Помимо этого, в судействе принял участие помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов Михаил Кабазин.

Победителем соревнований стал осужденный, который выполнил рывок и набрал 40 очков. На втором месте осужденный с результатом 38,5 очков и третье место занял участник, набравший 31 очко.

Все осужденные, которые приняли активное участие в соревнованиях, были награждены ценными призами и подарками от спонсоров и поощрены правами начальника исправительного учреждения.

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