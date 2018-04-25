Рекордсмен книги Гиннеса провел для осужденных псковской исправительной колонии мастер-класс по гиревому спорту

22:42, 25 апреля 2018, ПАИ

Рекордсмен книги Гиннеса Алексей Конорейкин провел для осужденных псковской исправительной колонии мастер-класс по гиревому спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие наиболее сильные и подготовленные осужденные, а также те, кто просто решил проверить свои силы. Согласно регламенту соревнований участникам было необходимо выполнить рывок с гирей весом 16 килограмм на максимальное количество повторений.

Перед началом соревнований мастер спорта международного класса провел мастер-класс, показав различные приемы и технику выполнения упражнений с гирями, а также напомнил меры безопасности и рассказал о наиболее частых ошибках, которые допускают спортсмены. Помимо этого, в судействе принял участие помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов Михаил Кабазин.

Победителем соревнований стал осужденный, который выполнил рывок и набрал 40 очков. На втором месте осужденный с результатом 38,5 очков и третье место занял участник, набравший 31 очко.

Все осужденные, которые приняли активное участие в соревнованиях, были награждены ценными призами и подарками от спонсоров и поощрены правами начальника исправительного учреждения.