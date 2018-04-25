Молодые сотрудники псковского СИЗО присягнули на верность Отечеству

22:48, 25 апреля 2018, ПАИ

Молодые сотрудники псковского СИЗО-2 присягнули на верность Отечеству, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. После исполнения гимна Российской Федерации с приветственным словом выступил начальник следственного изолятора №2 УФСИН России по Псковской области Сергей Князев, напомнив об истории и значимости проводимого мероприятия.

После торжественного произнесения текста присяги руководство учреждения пожелало новоиспеченным специалистам стойкости духа, долгих лет службы и успехов в трудовой деятельности.

Новобранцы уже прошли первоначальное профессиональное обучение на базе Псковского филиала Академии ФСИН России и в ближайшее время будут допущены к самостоятельному несению службы.