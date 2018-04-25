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Общество

Лестницы для манипуляторов начали производить в псковской исправительной колонии

Лестницы для манипуляторов начали производить в псковской исправительной колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. В производстве лестниц задействованы сварочный и малярный участки на каждом из которых трудоустроено по одному осужденному. Все необходимые детали изготавливаются из материалов заказчика, а затем окрашиваются методом порошкового трибостатического напыления.

Помимо изготовления лестниц для манипуляторов, на вышеуказанных участках ведутся работы по покраске корпусов электроплиток и каркасов приборов для сушки обуви.

Администрация учреждения и машиностроительный завод планируют и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество. Напомним, договор между исправительным учреждением и заводом был заключен в апреле текущего года.

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