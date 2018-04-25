Сбыт краденого имущества преследуется по закону, предупреждает псковская полиция

22:59, 25 апреля 2018, ПАИ

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой серьезные последствия. Об этом псковичам напоминают в УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, злоумышленники совершают преступления имущественного характера прежде всего с целью дальнейшей реализации краденого. И находятся лица, которые его приобретают.

В этой связи следственный отдел ОМВД России по Псковскому району напоминает гражданам об уголовной ответственности, которая предусмотрена статьей 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» Уголовного кодекса Российской Федерации:

1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем,

- наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере, -

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.