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Страна и мир

Известный шансонье Шарль Азнавур попал в больницу Санкт-Петербурга, не успев дать концерт

Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в Санкт-Петербурге.  Запланированный на среду концерт Азнавура в БКЗ «Октябрьский» был отменен, так как 93-летнему певцу стало плохо на репетиции. Промоутеры вызвали музыканту скорую помощь. Об этом сообщают РИА «Новости».

Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Артист также сыграл более 60 ролей в театре и кино.

Музыкант является командором французского ордена Почетного легиона. Он награжден званием «Национальный Герой Армении» и орденом Отечества, а также почетным знаком «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией».

Азнавур — почетный посол Армении в ЮНЕСКО. Его именем названа площадь в Ереване, памятник шансонье установлен в армянском городе Гюмри.

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