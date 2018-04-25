Bloomberg уже в мае намерены сделать свой контент платным

23:07, 25 апреля 2018, ПАИ

Информагентство Bloomberg собирается уже в мае ввести подписку на контент, пишет Business Insider со ссылкой на источники.

Как пишут «Ведомости», по их информации, решение неокончательное и срок введения платной подписки могут перенести. Вместе с подпиской будет обновлен сайт агентства. По словам источников, новый сайт будет иметь более традиционный вид, чем «нынешняя яркая домашняя страница» Bloomberg. Официально медиакомпания не комментирует данную информацию.

Какое количество контента на Bloomberg.com станет платным, будут ли выходить бесплатные материалы для читателей, неизвестно. Летом 2017 г. была введена платная подписка на материалы Bloomberg Businessweek.

На данный момент читатель может бесплатно прочитать в месяц четыре статьи еженедельника. Компания предлагает оформить неограниченный доступ к материалам за $65 в год.