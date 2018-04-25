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Общество

Американец случайно забыл про купленный лотерейным билет с миллионным выигрышем

Житель американского города Честерфилд (штат Вирджиния) Джефф Кретцер (Jeff Kretzer) нашел в ящике своего стола забытый лотерейный билет с многомиллионным выигрышем. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на UPI.

После покупки Кретцер принес лотерейный билет домой, спрятал в стол, чтобы не потерять, и немедленно забыл об этом. Более чем через месяц он заметил его в ящике и решил проверить выигрыш.

По словам мужчины, сначала ему показалось, что надпись под защитным слоем сообщает о выигрыше в четыре тысячи долларов. «Как мило», — подумал он.

Изучив билет внимательнее, Кретцер понял, что ошибся и в действительности полагающаяся ему сумма в тысячу раз выше. «Я был поражен, — утверждает он. — Я просто не могу описать этот момент».

Сумма выигрыша составила четыре миллиона долларов (около 250 миллионов рублей). Магазин, продавший Кретцеру билет, получит 10 тысяч долларов в качестве поощрения от организаторов лотереи.

В марте сообщалось, что сотрудники автозаправки в американском штате Канзас бескорыстно вернули владельцу потерянный лотерейный билет с выигрышем миллион долларов.

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