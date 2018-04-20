День интеллектуальной собственности отмечается 26 апреля во всем мире

08:44, 26 апреля 2018, ПАИ

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day). Об этом пишет портал calend.ru. Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) на заседании в октябре 1999 года, рассмотрев предложение делегации Китая, приняла решение об учреждении этого праздника.

При этом она исходила из того, что 26 апреля знаменует собой основание WIPO — организации, призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире, и которая, как специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности, ведет свою деятельность, прежде всего, по расширению и развитию сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности.

Международный день интеллектуальной собственности предоставляет возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании общества. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права, как результаты творчества и знаний, являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию всего мирового сообщества.

Традиционно в этот день проходят различные тематические мероприятия, акции и кампании, целью которых является привлечение внимания мировой общественности к тем проблемам, с которыми сталкивается «Всемирная организация интеллектуальной собственности» при решении поставленных перед ней задач, а также с целью информирования общества о том, что представляет собой интеллектуальная собственность, и каким образом система ее защиты способствует развитию многих направлений прогресса: от искусства до инновационных технологий. А Генеральный директор WIPO распространяет праздничное послание, адресованное своим региональным представителям.