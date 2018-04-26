Нотариусы России отмечают профессиональный праздник

09:46, 26 апреля 2018, ПАИ

26 апреля в России отмечается профессиональный праздник — День нотариата. Он установлен Указом президента РФ № 195 от 26 апреля 2016 года, пишет портал calend.ru.

Первые упоминания о нотариусах в России относятся к XII веку, что было подтверждено при археологических раскопках в городе Старая Русса Новгородской области в 2010 году, когда была найдена берестяная грамота, по сути являющаяся нотариальным удостоверением. Среди других примеров - Псковская судная грамота XV века, которая подчеркивает необходимость письменных доказательств в решении имущественных вопросов, а также описывает требования к правильному составлению завещаний, а Белозерская таможенная грамота оговаривает условия оформления сделки купли-продажи.

Уже в то время правильное составление документов и подтверждение их подлинности было возложено на специальных людей. Ими становились княжеские писцы и наместники, священники и подьячие. Оговаривалась и плата, которая взималась за такие услуги. По приказу Екатерины II в 1775 году в России нотариальные функции возложили на суды. Впрочем, только в XIX веке нотариат оформился как отдельная структура. С этого времени при каждом окружном суде состояли нотариусы, которые назначались председателем Судебной палаты. Чтобы претендовать на эту должность, кандидату необходимо было внести денежный залог и успешно пройти испытания.

Деятельность нотариусов заключалась в основном в защите имущественных прав граждан: составлении актов и свидетельствовании различных документов, утверждении и регистрации действий, связанных с передачей имущества. Отмена частной собственности после Октябрьской революции обрекла некогда мощный российский нотариат на гибель. Он содержался теперь за счет бюджета: вся пошлина за совершение нотариальных действий поступала в местную казну.

В компетенцию нотариуса входило только формальное удостоверение копий документов. Но постепенно перечень нотариальных действий расширялся, в советское время нотариусы вели важную и ответственную работу во многих сферах гражданского оборота. 11 февраля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации утвердил основы современного законодательства Российской Федерации о нотариате, что стало днем возрождения в России независимого нотариата.

На смену государственному пришел частнопрактикующий нотариат с финансовой самостоятельностью и полной имущественной ответственностью, иной внутренней организацией. И с тех пор небюджетный нотариат России активно развивается. До 2016 года День нотариата отмечался неофициально, в рамках профессионального сообщества. Однако поздравления Министерства юстиции в адрес работников российского нотариата, свидетельствуют, что праздник прижился, а сегодня он отмечается уже официально.