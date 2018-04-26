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Общество

Рвать первые всходы щавеля и искать в лесу медуницу советует сегодня народный календарь

Фомаида Медуница наступила сегодня, 26 апреля, по народному календарю. Как пишет портал calend.ru, в этот день отмечается память мученицы Фомаиды Египетской, отдавшей жизнь за веру в 476 году. Этой святой полагается молиться от блудной страсти.

Причиной такого обычая послужило повествование о жизни Фомаиды и тех чудесах, которые свершались у ее гроба. На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст. 

По легенде, Бог однажды дал пчеле задание узнать, какие цветы дают больше всего меда. Пчела облетела всю землю, и больше всего ей понравились медуница, черемуха и дятлина. Но она испугалась, что Бог отнимет у нее эти цветы, поэтому скрыла свое мнение о них. Однако Бог узнал об этом, разгневался и запретил пчеле собирать мед с трех медоносов.

С тех пор пчела, боясь наказания, облетает медуницу стороной. На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу. Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.

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