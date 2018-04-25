Россия может уменьшить нормы беспошлинного ввоза товаров

08:52, 26 апреля 2018, ПАИ

В России могут быть уменьшены объемы товаров для беспошлинного ввоза в страну. Поручение подготовить соответствующие предложение Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции дала Федеральной таможенной службе. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в протоколе по итогам совещания 14 марта за подписью председателя комиссии и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Источник в Евразийской экономической комиссии сообщил «Известиям», что сократить объёмы товаров, которые ввозятся без пошлин, предлагается до 10 килограммов на одного человека. При этом отмечается, что такая норма может быть введена и на территории всего ЕАЭС, если Россия будет настаивать на реализации.

Подготовить свои предложения Федеральная таможенная служба должна до конца второго квартала.