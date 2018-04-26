Лекарства появились в себежской аптеке после вмешательства прокуратуры

10:37, 26 апреля 2018, ПАИ

В Себежском районе после вмешательства прокуратуры в аптеке появился минимальный ассортимент лекарств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в аптеке Себежского районного потребительского общества (улица Свободы, 16а) на момент проверки отсутствовали лекарства, включенные в минимальный ассортимент необходимых для оказания медицинской помощи: тетрациклин (мазь глазная), пилокарпин (капли глазные), ко – тримоксазол (суспензия для приема внутрь).

В этой связи прокурор района в адрес председателя совета Себежского райпо внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, отсутствующие лекарства поставлены в аптеку. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.