Банки готовят свои терминалы к повышенной нагрузке во время Чемпионата мира по футболу
Российские банки готовят свои банкоматы и платежные терминалы к повышенной нагрузке во время Чемпионата мира по футболу. Также проводятся проверки систем безопасности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные крупнейших банков из топ-30.
В частности, банкоматы оснащают антискимминговым оборудованием, проверяют на наличие посторонних устройств и создают «мобильные бригады» для оперативного обслуживания в городах, где пройдут матчи.
Отмечается также, что сейчас всплеска активности кибермошенников нет, но есть вероятность активизации злоумышленников ближе к началу турнира.