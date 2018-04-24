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Банки готовят свои терминалы к повышенной нагрузке во время Чемпионата мира по футболу

Российские банки готовят свои банкоматы и платежные терминалы к повышенной нагрузке во время Чемпионата мира по футболу. Также проводятся проверки систем безопасности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные крупнейших банков из топ-30.

В частности, банкоматы оснащают антискимминговым оборудованием, проверяют на наличие посторонних устройств и создают «мобильные бригады» для оперативного обслуживания в городах, где пройдут матчи.

Отмечается также, что сейчас всплеска активности кибермошенников нет, но есть вероятность активизации злоумышленников ближе к началу турнира.

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