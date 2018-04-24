Банки готовят свои терминалы к повышенной нагрузке во время Чемпионата мира по футболу

09:08, 26 апреля 2018, ПАИ

Российские банки готовят свои банкоматы и платежные терминалы к повышенной нагрузке во время Чемпионата мира по футболу. Также проводятся проверки систем безопасности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные крупнейших банков из топ-30.

В частности, банкоматы оснащают антискимминговым оборудованием, проверяют на наличие посторонних устройств и создают «мобильные бригады» для оперативного обслуживания в городах, где пройдут матчи.

Отмечается также, что сейчас всплеска активности кибермошенников нет, но есть вероятность активизации злоумышленников ближе к началу турнира.