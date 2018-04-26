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Общество

Неустановленный автомобиль сбил девушку в Пскове

25 апреля в Пскове неустановленный  автомобиль совершил наезд на  26-летнюю девушку, которая обратилась за медицинской помощью в травмпункт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария случилась в 8:45 на улице Максима Горького у дома 27. Предположительно, девушку, которая  переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила иномарка тёмно-коричневого цвета. Автомобиль с места происшествия скрылся.

В пресс-службе просят очевидцев ДТП или тех, кто владеет информацией о данном происшествии, обратиться по телефонам в Пскове  29-25-82, 29-25-83  или  02.

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