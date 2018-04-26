Жетон «За отличие в службе» получила пограничная собака Баяра из Печор

09:31, 26 апреля 2018, ПАИ

В Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области подвели итоги отборочных соревнований по многоборью кинологов на первенство Управления, которые состоялись на базе отдела в Печорах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, сотрудники печорского отдела завоевали первое место в командных соревнованиях. На торжественной церемонии закрытия лучшие представители индивидуальных дисциплин также получили заслуженные награды и памятные подарки.

«Служебную собаку по кличке Баяра в этот день чествовали особенно: ей вручили жетон «За отличие в службе». Баяра вместе с хозяином проявила высокий профессионализм в охране государственной границы, выявив в январе этого года партию медицинских препаратов, которую пыталась незаконно перевезти через границу гражданка Латвии. Проведенная экспертиза показала содержание в них запрещенных психотропных веществ», - отметили в пресс-службе.

Главным призом для победителей станет их участие в чемпионате Пограничных органов России по многоборью кинологов на призы героя Советского Союза Никиты Карацупы.

В этом году в чемпионате участвовали 15 представителей отделов Управления. Жюри выбрало лучших специалистов по разным дисциплинам среди кинологов и их подопечных. Программа соревнований состояла из ряда дисциплин, таких как розыскная и специальная деятельность, а также внимание уделялось навыкам, демонстрируемым в рамках общего курса дрессировки.

«Настоящие пограничные псы должны выполнять разнообразные служебные задачи: от поиска наркотических и психотропных веществ до задержания нарушителей. Недаром их называют не только верными помощниками пограничников, но и полноправной боевой единицей, ведь нюх и чутье четвероногих специалистов неповторимы, они играют важнейшую роль в борьбе с правонарушениями на границе», - уточнили в пресс-службе.

В рамках соревнований кинологи в течение нескольких дней демонстрировали навыки своих четвероногих друзей и обменивались накопленным опытом. Для начинающих вожатых служебных собак чемпионат стал стартовой площадкой, которая помогла оценить собственный уровень и определить дальнейшие пути развития, опираясь на пример опытных товарищей.