65 жителей Псковской области решили сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию

11:26, 26 апреля 2018, ПАИ

С начала года в отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области поступили 65 заявлений по управлению средствами пенсионных накоплений, что на 60 заявлений больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, подавляющее большинство жителей Псковской области перешли из негосударственного пенсионного фонда в ПФР (54 человека или более 83%), 2 человека выбрали управляющую компанию, 4 - подали заявления о формировании накопительной пенсии через негосударственные пенсионные фонды и 5 - сменили негосударственный пенсионный фонд.

В ПФР напомнили, что страховщиком застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию может быть Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе ОПС.

Отмечается, что ПФР инвестирует пенсионные накопления через государственную управляющую компанию Внешэкономбанк и частные управляющие компании. Гражданин, формирующий пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, может выбрать одну из управляющих компаний для инвестирования пенсионных накоплений. Смена страховщика происходит только при переходе между Пенсионным фондом России и негосударственным пенсионным фондом, а также при переходе из одного НПФ в другой НПФ. При переводе пенсионных накоплений из государственной управляющей компании в частную, а также при выборе другой управляющей компании смены страховщика не происходит – им остается Пенсионный фонд России.

«Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. При этом важно помнить: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши накопления переводятся в него без учета всего или части инвестиционного дохода, а в случае отрицательного результата инвестирования – уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка. Поэтому ПФР рекомендует менять страховщика (пенсионный фонд) не чаще одного раза в пять лет, а при подаче заявления проверяйте его тип – на срочный или досрочный перевод, выбирая первое», - пояснили в региональном отделении.

Также в ПФР напомнили, что сегодня существуют только три способа подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд. Первый – через клиентскую службу ПФР и МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через законного представителя. Второй – через интернет: на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Наконец – по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус.