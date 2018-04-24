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Культура

Выставка «Учебные заведения губернского Пскова» откроется в музее-квартире Ленина сегодня

26 апреля в 16:00 в Пскове в музее-квартире В. И. Ленина (улица Ленина, 3) откроется выставка «Учебные заведения губернского Пскова», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке продемонстрируют репродукции открыток и фотографий зданий, в которых размещались учебные заведения города в начале ХХ века. Среди представленных экспонатов - учебники, по которым занимались учащиеся гимназий, народных школ, духовных и учительских семинарий.

При подготовке куратор выставки, старший научный сотрудник исторического отдела музея Татьяна Журавлева использовала документальные и изобразительные материалы из фондов музея и Государственного архива Псковской области.

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