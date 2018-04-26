Два нарушения обнаружили сотрудники Полистовского заповедника во время рыбоохранного рейда

09:55, 26 апреля 2018, ПАИ

Два административных нарушения были выявлены в ходе рейда, который провели государственные инспекторы Полистовского заповедника и сотрудник отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, рейд состоялся в целях охраны водных биологических ресурсов в период весеннего нереста рыбы. Проведено обследование акватории озер Цевло и Полисто, а также рек - Полисти, Цевлы, Плавницы, Осьянки и прилегающих каналов – для выявления нарушений правил рыболовства. На промежутке между деревнями Ухошино и Залужье проверяющие обнаружили две лодки с пассажирами, использовавшими для передвижения мотор, несмотря на запрет его использования в период нереста.

«В ходе рейда не было обнаружено незаконных орудий лова и других нарушений. Все остальные рыбаки соблюдали правила рыболовства. Проведены беседы о правилах поведения на водоёмах», - уточнили в пресс-службе.

В мае совместные природоохранные рейды сотрудников Полистовского заповедника с представителями рыбоохраны по Псковской области и сотрудниками полиции и ГКУ «Бежаницкое лесничество» продолжатся.