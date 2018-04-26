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На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»
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Общество

На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»

На сайте Псковского агентства информации стартовало голосование за участниц конкурса красоты «Миссис Псков - 2018». Отдать свой голос можно здесь>>> 

Голосование продлится до 12:00 26 мая. Победительница получит приз от организаторов конкурса.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

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