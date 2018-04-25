Три человека пострадали в ДТП в Псковской области 25 апреля

12:03, 26 апреля 2018, ПАИ

25 апреля на территории Псковской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.

В частности, 25 апреля в 14:25 на 27-м километре трассы Старый Изборск - Остров 54-летний водитель ГАЗ-31105 не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля: 71-летняя женщина с полученными травмами помещена в Псковскую областную клиническую больницу, а 19-летняя девушка получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В тот же день в 8:45 в Пскове на улице Максима Горького у дома 27 неустановленный автомобиль совершил наезд на 26-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился в травмпункт Пскова. Автомобиль с места происшествия скрылся.

Кроме того, в тот же день в Псковской области полицейские задержали четырёх нетрезвых водителей.