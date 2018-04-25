Псковская область и Венгрия будут развивать внешнеэкономическое сотрудничество

10:14, 26 апреля 2018, ПАИ

25 апреля председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев провел рабочую встречу с консулом по торгово-экономическим вопросам генерального консульства Венгрии в Санкт-Петербурге Габором Микецом.

От имени врио губернатора региона Михаила Ведерникова Андрей Михеев приветствовал консула на Псковской земле. Он также отметил, что в прошлом году импорт из Венгрии в регион составил 11 млн долларов США или 3% от общего оборота. В основном это продукция сельского хозяйства, пищевой промышленности и готовых кормов для животных. «Сегодня пока нельзя говорить о тесном сотрудничестве между нашими субъектами, но мы заинтересованы в развитии наших внешнеэкономических связей и готовы продолжать диалог», — сказал Андрей Михеев.

В ответ Габор Микец передал слова приветствия от генерального консула Венгрии в Санкт-Петербурге Габора Надя, отметив, что их общая позиция — развивать отношения не только с российскими столицами, но и регионами, в том числе с Псковской областью.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили пути развития внешнеэкономических связей между субъектами. В частности, Андрей Михеев предложил провести бизнес-форум с участием псковских и венгерских предпринимателей, на котором бизнесмены смогут обменяться положительным опытом и наладить деловые контакты.

Также председатель Госкомитета рассказал консулу о работе особой экономический зоны промышленно-производственного типа «Моглино». ОЭЗ имеет ряд преимуществ, среди которых выгодное приграничное расположение и близость крупных российских рынков, а также гибкая система льгот для инвесторов. Кроме того, это единственная зона промышленно-производственного типа в Северо-Западном федеральном округе.

В свою очередь Габор Микец поддержал идею проведения бизнес-форума, а также выразил уверенность, что венгерские предприниматели заинтересуется возможностями развития своего бизнеса как в «Моглино», так и в регионе. Все эти вопросы он вынесет на обсуждение с генеральным консулом Венгрии в Санкт-Петербурге.

В ходе рабочей встречи стороны также выразили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере туризма.