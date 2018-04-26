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Общество

Михаил Ведерников выделит средства из резервного фонда на строительство дома для многодетной семьи

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выделит средства из резервного фонда на строительство дома для многодетной семьи. Об этом с приёма граждан 26 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой о помощи к руководителю региона обратилась беременная мать шести детей Жанна Тамарявичене. Она сообщила Михаилу Ведерникову, что её семья имеет статус многодетной и малообеспеченной. Ежемесячный доход на 8 человек составляет порядка 35 тысяч рублей. Собственного жилья семья не имеет, поэтому вынуждена арендовать квартиру, что составляет почти половину от дохода семьи.

Имеющиеся средства материнского капитала пришлось вложить в строительство дома, однако на завершение работ не хватает еще 1 млн 700 тысяч рублей. Необходимо накрыть крышу, вставить окна и двери, чтобы не потерять тот объем работы, который уже сделан, так как под воздействием воды, снега и влаги дом разрушается. Сейчас здание готово на 20%.

Михаил Ведерников уточнил у заявительницы, в течение какого срока будет готов дом при наличии необходимых средств. Псковичка отметила, что к концу августа. Врио губернатора пообещал дать соответствующее распоряжение, в течение недели подготовить смету и порекомендовать строительную компанию. Затем средства будут выделены из резервного фонда. «Оснований для беспокойства больше нет», - успокоил Михаил Ведерников псковичку.

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