Михаил Ведерников выделит средства из резервного фонда на строительство дома для многодетной семьи

10:31, 26 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выделит средства из резервного фонда на строительство дома для многодетной семьи. Об этом с приёма граждан 26 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой о помощи к руководителю региона обратилась беременная мать шести детей Жанна Тамарявичене. Она сообщила Михаилу Ведерникову, что её семья имеет статус многодетной и малообеспеченной. Ежемесячный доход на 8 человек составляет порядка 35 тысяч рублей. Собственного жилья семья не имеет, поэтому вынуждена арендовать квартиру, что составляет почти половину от дохода семьи.

Имеющиеся средства материнского капитала пришлось вложить в строительство дома, однако на завершение работ не хватает еще 1 млн 700 тысяч рублей. Необходимо накрыть крышу, вставить окна и двери, чтобы не потерять тот объем работы, который уже сделан, так как под воздействием воды, снега и влаги дом разрушается. Сейчас здание готово на 20%.

Михаил Ведерников уточнил у заявительницы, в течение какого срока будет готов дом при наличии необходимых средств. Псковичка отметила, что к концу августа. Врио губернатора пообещал дать соответствующее распоряжение, в течение недели подготовить смету и порекомендовать строительную компанию. Затем средства будут выделены из резервного фонда. «Оснований для беспокойства больше нет», - успокоил Михаил Ведерников псковичку.