Михаил Ведерников утвердил 12 членов Общественной палаты Псковской области нового созыва
Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников утвердил 12 членов Общественной палаты Псковской области нового созыва. Соответствующее постановление он подписал в четверг, 26 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
В состав Общественной палаты по квоте губернатора вошли директор Института непрерывного образования Псковского государственного университета Инна Андреянова, директор-главный редактор газеты «Псковская провинция» Лилия Быстрова, председатель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов, главный редактор газеты «Курьеръ. Псков — Великие Луки» Олег Константинов
Кроме того, в состав Общественной палаты включены руководитель региональной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков, председатель реготделения Всероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и первый заместитель председателя реготделения «Союз театральных деятелей Российской Федерации» Валерий Павлов.
Также среди утвержденных врио главы региона членов Общественной палаты — председатель региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден» Ольга Родина, руководитель частного учреждения дополнительного профессионального образования «ИнтелКап» Светлана Седунова, директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев и председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Юрий Соседов.
Напомним, что в соответствии с областным законом «Об Общественной палате Псковской области», губернатор утверждает 12 членов палаты по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. В состав Общественной палаты входят еще 12 членов, утвержденных Псковским областным Собранием депутатов по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Также 12 членов избирают утвержденные губернатором и областным Собранием члены Общественной палаты самостоятельно из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.