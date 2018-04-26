Сделать проезжей дорогу в печорскую деревню Запутье поручил врио губернатора

10:43, 26 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил привести в нормативное состояние двухкилометровую дорогу, ведущую в деревню Запутье, расположенную в Печорском районе. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с приема граждан главой региона по личным вопросам, который проходит сегодня, 26 апреля, поводом стало обращение местного жителя Сергея Николаева.

Со слов заявителя, дорога в деревню существовала до 1992 года, в дальнейшем эта дорога превратилась в непроезжую. В результате ее жители оказались отрезаны от мира и более 20 лет просят принять «хоть какие-то меры». Дороги до населенного пункта нет вообще, в период бездорожья в деревню неделями не приезжает автолавка. По словам Сергея Николаева, «люди голодали».

По словам заявителя, жители деревни «не рассчитывают на асфальт», но просят привести дорогу в нормальное состояние для проезда машин: в том числе пожарных, Скорой помощи, автолавки.

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сообщил, что на капитальный ремонт дороги требуется около 2 миллионов рублей. Глава сельского поселения «Новоизборская волость» Светлана Кузнецова пояснила, что в деревне «живут 7 человек в семи домах, она находится на отшибе, там нет соцобъектов». «Она будет существовать, но как дачная», - отметила глава. «То, что мы можем сделать, мы сделаем», - заявила она. По ее словам, в 2018 году местные власти смогут сделать подсыпку на дороге, но лишь на 600-метровом участке.

Михаил Ведерников заметил, что для 7 человек тоже нужно обеспечить условия проезда Скорой помощи и других служб. Он констатировал, что срок выполнения поручения - 1 сентября, но, по его словам, надо закончить работы раньше.

В ответ Светлана Кузнецова пообещала, что основная проблема будет снята, и автолавка в деревню сможет доехать. По ее словам, аукцион на профилирование местных дорог закончится в мае, после этого подрядчики сразу приступят к работам.

Врио губернатора предложил в этом году привести дорогу в Запутье в то состояние, чтоб по ней можно было ездить, а на следующий год в качестве социального обременения попросить подрядчика отремонтировать ее полностью.