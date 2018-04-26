В 40 странах как дома

12:04, 26 апреля 2018, ПАИ

Начинается горячая пора отпусков. Туроператоры могут порадовать нас разнообразием вариантов по умеренным ценам (ведь сейчас их предложения стоят значительно дешевле, чем в разгар сезона), а «МегаФон» – новыми условиями международного роуминга.

Самыми востребованными направлениями у псковичей являются Турция, страны Прибалтики и Белоруссия. «На каникулах и в праздничные дни высоким спросом пользуются небольшие экскурсионные туры в Ригу, Таллин, Стокгольм, Минск и Витебск, – рассказала Марина Тимофеева, исполнительный директор компании «Турботрэвэл». – В целом же самым популярным направлением уже несколько лет является Турция – страна с комфортным климатом и качественным отдыхом за умеренные деньги».

Оставаться на связи в зарубежных поездках сейчас тоже можно за умеренные деньги. К новому туристическому сезону «МегаФон» предложил своим абонентам опцию «Роуминг, гудбай». С ее помощью можно пользоваться за границей мобильным интернетом, звонками и SMS по ценам домашнего региона. Условия опции также распространяются на интернет-сервисы, мессенджеры и социальные сети, входящие в пакеты на тарифной линейке «Включайся!». Услуга «Роуминг, гудбай» подключается бесплатно и действует на любом тарифе. Абонентская плата – 299 рублей в сутки. Услуга действует в 40 странах мира.

«Для международного роуминга это очень выгодные условия. Абонплата сопоставима, например, с тремя минутами звонка из Италии в Россию, совершенного без дополнительных опций. «Роуминг, гудбай» позволит общаться столько, сколько нужно, отправлять по домашним ценам SMS или выкладывать в интернет фото из отпуска, что оценят многие туристы», – отметил директор псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

Напомним, что линейка тарифов «Включайся!» создана на основе реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. С опцией «Роуминг, гудбай» все эти возможности доступны и за границей по домашним ценам. Подробнее об условиях можно узнать в салонах связи и на сайте оператора.