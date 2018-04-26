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Общество

Общественники требуют отремонтировать дороги в Печорах и Печорском районе

Активисты «Убитых Дорог» направили обращение в прокуратуру Псковской области по фактам неудовлетворительного состояния дорог в Печорах и Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации.

Речь идет о дорогах Гверстонь — Крупп - Кулье и Сенно - Новый Изборск, которые общественники проверили в рамках проекта «О дорога Х».

Кроме того, общественники проинспектировали дорогу до деревни Лисье на берегу Псковского озера, на состояние которой обратили внимание в группе общественного движения. «Участок дороги проходит через болото, грунтовая поверхность размывается и представляет собой большие лужи. По этой дороге 11 апреля было отправлено обращение в администрацию Печорского района, на момент съемки видео проводился ремонт щебнем, который принципиально не изменил ситуацию», - рассказали в общественной организации.

Также «Убитые Дороги» оценили качество гарантийных дорог и общее состояние улично-дорожной сети в Печорах. «Были направлены обращения в ГИБДД по фактам отсутствия дорожных знаков. Ранее общественник направлял запросы в администрацию города по фактам наличия ям и нарушений технологии производства работ по ямочному ремонту», - отметили представители организации.

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