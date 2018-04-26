Пскович рассказал Михаилу Ведерникову о возможном обрушении 12-этажного дома

11:10, 26 апреля 2018, ПАИ

Пскович Андрей Семёнов на приёме граждан 26 апреля рассказал врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову о возможном обрушении 12-этажного дома в Пскове на Инженерной, 118, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пскович обратился к руководителю региона с просьбой о проведении ремонтных работ, которые могли бы ликвидировать затопление подвала многоквартирного дома. По словам заявителя, в многоквартирном доме происходит постоянное затопление подвального помещения, в связи с этим есть вероятность разрушения 12-этажного дома.

Андрей Семёнов сообщил, что дом сдан в эксплуатацию в 2016 году и находится на гарантийном обслуживании компании-застройщика, но застройщик ООО «УНО-пресс» ликвидировался, и исполнять гарантийные обязательства некому. Жильцы дома неоднократно обращались и к застройщику до его ликвидации, и в управляющую компанию, и в Госкомитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, и в администрацию области.

«В настоящее время ничего не сделано, завезены несколько машин песка и производят вид бурной деятельности», - констатировал Андрей Семёнов.

Представитель АО «Группа компаний «Луг», в состав которого входило ООО «УНО-Пресс» Владимир Хохлов пояснил, что уровень вод вырос в связи с появлением у дома дороги. Он также заверил, что «деньги выделены, есть договор с карьером, объем песка определен. «К 10 июня подвал доведем до нормативного состояния», - пообещал Владимир Хохлов и добавил, что планируется провести подсыпку и утрамбовку песка.

«Это технический подвал, запас высоты там хороший, в ближайшие две недели разными видами песка выполнят его подсыпку, подвал будет сухой. Он будет эксплуатироваться только слесарями и другими рабочими», - отметил Владимир Хохлов.

Михаил Ведерников отреагировал на слова Владимира Хохлова, отметив, что компания «должна либо строить качественное жилье, либо не приходить и не просить дополнительной помощи».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что встречался с директором «Луга» Яном Лузиным, который лично проконтролирует ситуацию с подвалом. Михаил Ведерников отметил, что 15 июня специалисты проконтролируют ситуацию, если произведенные работы будут недостаточными или некачественными, то будут приняты дополнительные решения. Заявитель согласился с таким решением.