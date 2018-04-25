18-летняя великолучанка украла сумку у 93-летней пенсионерки

11:16, 26 апреля 2018, ПАИ

25 апреля около 16:00 на улице Энгельса в Великих Луках 18-летняя безработная, ранее судимая девушка украла сумку у 93-летней пенсионерки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД, в настоящее время ведётся розыск подозреваемой, которая может быть причастна к совершению и других противоправных деяний в отношении пожилых людей.

Утром 25 апреля в помещении закусочной по улице Малышева неизвестный мужчина похитил мобильный телефон у работницы заведения. В результате проведенных сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки оперативно-розыскных мероприятий личность незнакомца также установлена. По подозрению в грабеже разыскивается безработный, ранее неоднократно судимый 31-летний житель Великих Лук.