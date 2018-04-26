На пыльные тротуары и дороги пожаловались великолучане депутату облсобрания

11:28, 26 апреля 2018, ПАИ

Жители Великих Лук жалуются на грязные тротуары, обочины и дороги. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания от фракции «ЛДПР» Юрий Павлинов на сессии регионального парламента 26 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Пыль, грязь и песок, оставшиеся после зимы, ветер поднимает в воздух, становится невозможно дышать», - пояснил парламентарий. По его мнению, коммунальные службы должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия всем жителям, в связи с чем им необходимо лучше выполнять свои обязанности.