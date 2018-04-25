0
22:01
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
15:02
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
19:35
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
10:37
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
09:39
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
20:56
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
10:06
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
Еще новости
Политика

Ближайшие перспективы Псковской области обсудили Александр Котов и Андрей Турчак

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов провели рабочую встречу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, 26 апреля сенатор принимает участие в сессии регионального парламента, проводит приём граждан и ряд встреч. Перед началом заседания Андрей Турчак и Александр Котов обсудили актуальную повестку региона и ближайшие перспективы – подготовку к выборам и реализацию положений послания президента.

Александр Котов напомнил сенатору о совместном выступлении в верхней палате российского парламента в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации в мае прошлого года. Тогда речь шла о подходах к выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов. С 2004 года они остаются неизменными. «Мы очень рассчитываем на внимание к таким регионам, как Псковская область, и на изменение к подходам их финансирования», - обратился к вице-спикеру Совета Федерации Александр Котов.

Андрей Турчак согласился с актуальностью проблемы и выразил готовность вновь поднимать её на федеральном уровне. Кроме того, сенатор отметил, что также намерен предпринимать шаги в отношении упрощения декларационной кампании для депутатов поселенческого уровня и обратил внимание на необходимость более активной работы региона в Совете по местному самоуправлению при президенте Российской Федерации.

Также в рамках рабочей встречи секретарь Генерального совета «Единой России» и секретарь регионального отделения партии обсудили предстоящую выборную кампанию – проведение предварительного внутрипартийного голосования и подготовку к сентябрьским выборам, реализацию положений послания президента и участию в этом процессе псковских единороссов, а также предложения партийцев по модернизации «Единой России», собранные в ходе региональной дискуссии.

Напомним, 2 ноября 2017 года депутаты Псковского областного Собрания наделили Андрея Турчака полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 8 ноября Андрей Турчак был избран заместителем председателя Совета Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
25 апреля 2018
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
25 апреля 2018
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества 1
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
23 апреля 2018
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
19 апреля 2018
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
19 апреля 2018
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области 6
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
18 апреля 2018
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
17 апреля 2018
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018 2
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область

Идет загрузка...