Ближайшие перспективы Псковской области обсудили Александр Котов и Андрей Турчак

11:35, 26 апреля 2018, ПАИ

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов провели рабочую встречу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, 26 апреля сенатор принимает участие в сессии регионального парламента, проводит приём граждан и ряд встреч. Перед началом заседания Андрей Турчак и Александр Котов обсудили актуальную повестку региона и ближайшие перспективы – подготовку к выборам и реализацию положений послания президента.

Александр Котов напомнил сенатору о совместном выступлении в верхней палате российского парламента в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации в мае прошлого года. Тогда речь шла о подходах к выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов. С 2004 года они остаются неизменными. «Мы очень рассчитываем на внимание к таким регионам, как Псковская область, и на изменение к подходам их финансирования», - обратился к вице-спикеру Совета Федерации Александр Котов.

Андрей Турчак согласился с актуальностью проблемы и выразил готовность вновь поднимать её на федеральном уровне. Кроме того, сенатор отметил, что также намерен предпринимать шаги в отношении упрощения декларационной кампании для депутатов поселенческого уровня и обратил внимание на необходимость более активной работы региона в Совете по местному самоуправлению при президенте Российской Федерации.

Также в рамках рабочей встречи секретарь Генерального совета «Единой России» и секретарь регионального отделения партии обсудили предстоящую выборную кампанию – проведение предварительного внутрипартийного голосования и подготовку к сентябрьским выборам, реализацию положений послания президента и участию в этом процессе псковских единороссов, а также предложения партийцев по модернизации «Единой России», собранные в ходе региональной дискуссии.

Напомним, 2 ноября 2017 года депутаты Псковского областного Собрания наделили Андрея Турчака полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 8 ноября Андрей Турчак был избран заместителем председателя Совета Федерации.