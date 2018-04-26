Псковские коммунисты вновь призвали коллег принять областной закон о «Детях войны»

11:34, 26 апреля 2018, ПАИ

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании вновь призвала коллег по региональному парламенту принять областной закон о статусе «Детей войны», передает корреспондент Псковского агентства информации с 20-й сессии заксобрания, которая проходит сегодня, 26 апреля.

Выступая перед началом рассмотрения повестки дня сессии, руководитель фракции КПРФ Анатолий Копосов посетовал, что в последнее время «русофобам всех мастей удалось сделать очень многое», и заявив, что в этих условиях «нужно объединение всех здоровых сил» призвал «преодолеть преступный раскол обществ на кучку олигархов и остальной народ».

Добавив, что «остальной народ» - это в том числе и «Дети войны», он призвал депутатов от имени компартии принять соответствующий областной закон. Анатолий Копосов добавил, что «99,99% детей войны не являются членами КПРФ». «Они должны рассказать нашим детям, что такое война», - добавил депутат.