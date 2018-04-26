0
12:19
Изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»
12:04
В 40 странах как дома
11:50
Соблюдение прав граждан в 2017 году обсудили Михаил Ведерников с Дмитрием Шаховым
11:39
Секреты строительства первой псковской ладьи раскроют в прямом эфире ПАИ-live
10:46
Ганзейскую ладью заложили в Пскове (ВИДЕО)
10:31
Михаил Ведерников выделит средства из резервного фонда на строительство дома для многодетной семьи
10:27
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»
Еще новости
Общество

Псковские коммунисты вновь призвали коллег принять областной закон о «Детях войны»

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании вновь призвала коллег по региональному парламенту принять областной закон о статусе «Детей войны», передает корреспондент Псковского агентства информации с 20-й сессии заксобрания, которая проходит сегодня, 26 апреля.

Выступая перед началом рассмотрения повестки дня сессии, руководитель фракции КПРФ Анатолий Копосов посетовал, что в последнее время «русофобам всех мастей удалось сделать очень многое», и заявив, что в этих условиях «нужно объединение всех здоровых сил» призвал «преодолеть преступный раскол обществ на кучку олигархов и остальной народ».

Добавив, что «остальной народ» - это в том числе и «Дети войны», он призвал депутатов от имени компартии принять соответствующий областной закон. Анатолий Копосов добавил, что «99,99% детей войны не являются членами КПРФ». «Они должны рассказать нашим детям, что такое война», - добавил депутат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»
26 апреля 2018
Изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»
В 40 странах как дома
26 апреля 2018
В 40 странах как дома
Соблюдение прав граждан в 2017 году обсудили Михаил Ведерников с Дмитрием Шаховым
26 апреля 2018
Соблюдение прав граждан в 2017 году обсудили Михаил Ведерников с Дмитрием Шаховым 1
Секреты строительства первой псковской ладьи раскроют в прямом эфире ПАИ-live
26 апреля 2018
Секреты строительства первой псковской ладьи раскроют в прямом эфире ПАИ-live
Ганзейскую ладью заложили в Пскове (ВИДЕО)
26 апреля 2018
Ганзейскую ладью заложили в Пскове (ВИДЕО)
Михаил Ведерников выделит средства из резервного фонда на строительство дома для многодетной семьи
26 апреля 2018
Михаил Ведерников выделит средства из резервного фонда на строительство дома для многодетной семьи 1
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»
26 апреля 2018
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
25 апреля 2018
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ

Идет загрузка...