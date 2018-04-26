Соблюдение прав граждан в 2017 году обсудили Михаил Ведерников с Дмитрием Шаховым

11:50, 26 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Как сообщили Псковскому агентств информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили вопросы соблюдения социальных, экологических, экономических и политических прав граждан в регионе в 2017 году.

В первую очередь Михаил Ведерников обратил внимание, что в прошлом году количество обращений в адрес омбудсмена было ниже, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа. В Псковской области к уполномоченному по правам человека поступило 161 обращение, в Калининградской — 239, в Карелии — 318. «С чем это связано?» — спросил врио главы региона.

«Как правило, к уполномоченному по правам человека обращаются люди, которые по своему вопросу уже прошли определенные инстанции и остались недовольны решением. В последние три года социальное настроение жителей региона достаточно стабильно, вопиющих фактов нарушения прав граждан не наблюдается. Поэтому количество обращений сравнительно невелико», — пояснил Дмитрий Шахов.

Анализ содержания обращений жителей Псковской области показывает, что большая их часть относится к компетенции федеральных властей, в социальной сфере преимущественно речь идет о нарушениях прав инвалидов. На это Михаил Ведерников попросил Дмитрия Шахова незамедлительно информировать его о каждом подобном случае.

Омбудсмен Псковской области также выразил озабоченность ситуацией с выплатой заработных плат работникам двух транспортных предприятиях региона — ОАО «Псковавиа» и ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». «Я каждую ситуацию знаю и держу на личном контроле», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Врио губернатора добавил, что «Псковпассажиравтотранс» переживает тяжелую финансово-экономическую ситуацию, но задолженность по зарплате составляет 7 дней. Руководству предприятия поставлена задача в ближайшее время рассчитаться по долгам.

Что касается «Псковавиа», то руководство области в «ручном» режиме занимается выводом предприятия из кризисного состояния. Составлен график погашения задолженности по зарплате. На днях на эти цели из областного бюджета было выделено 9 млн рублей, через неделю поступит еще 9 млн рублей.

Кроме того, были подняты вопросы повышения зарплаты работникам бюджетных организаций и государственных и муниципальных служащих, соблюдения прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обращения с твердыми коммунальными отходами.

В завершение встречи стороны договорились о составлении совместного плана работы на этот год.