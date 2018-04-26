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Общество

Проанализировать ситуацию в ЖКХ региона и рассмотреть ее в ходе «парламентского часа» предложили депутатам

Проанализировать ситуацию в ЖКХ региона и рассмотреть ее в ходе «парламентского часа» на очередной сессии Псковского областного Собрания предложил лидер псковского «Яблока», депутат регионального парламента Лев Шлосберг. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 20-й сессии областного Собрания, которая проходит сегодня, 26 апреля.

Он отметил, что в 2017 году выросла задолженность по субсидиям из областного бюджета и долги предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы. По мнению парламентария, «системе ЖКХ необходим системный производственный аудит». Рассмотреть его результаты он предложил на «парламентском часе» до начала следующего отопительного сезона.

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